Werk van kunstenaar Kenneth Letsoïn, a.k.a. Naamloozz

Dit weekend verwacht Fundashon Plataforma Kultural de kunstenaar Kenneth Letsoïn, a.k.a. Naamloozz in het kader van Street Colors Bonaire. Vijf weken lang gaat Kenneth workshops geven op verschillende locaties, de talentgroep begeleiden met schilderen en samenwerken met de lokale kunstenaars en coaches van het project.

De vorige bezoekende kunstenaar Tymon de Laat liet een prijswinnende muurschildering in Kaya Bonaire achter. Zijn grote, realistische portretten zijn heel wat anders dan het werk van Naamloozz die vooral expressief en abstract werkt. Kenneth’s werk barst van energie, kleur en emotie. Naast muurschilderingen maakt hij ook graag kunst van afval. Op de vraag wat hij hier op Bonaire verwacht zegt hij: ”ik verwacht eigenlijk nooit iets maar laat me ter plekke verrassen en kijk wat ik daar kan doen. Ik kan van niks iets maken en laat me altijd inspireren door de omgeving, door mensen, de cultuur en vooral het moment.” De lockdown vindt hij eerder een uitdaging dan een obstakel: “ Hoe ga je als kunstenaar om met deze situatie? Hoe kan ik daar een draai aan geven. Ik kijk liever naar wat wél kan dan wat niet. Kunst gaat altijd door, zeker op straat ”.

Kenneth Letsoïn is van 4 april t/m 10 mei op Bonaire. Voor meer informatie, samenwerking en beschikbare muren kunt u een email sturen naar: [email protected].

Street Colors Bonaire is een project van Fundashon Plataforma Kultural in samenwerking met Rewriters Rotterdam en wordt gesteund door het Openbaar Lichaam Bonaire, Fonds 21 en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Lees ook: