85 Gedeeld

Kralendijk – Donderdag 1 april vierde STINAPA dat George “Kultura” Thodé 40 jaar in dienst is bij STINAPA. George is momenteel chief ranger in het Washington Slagbaai National Park. Op zeer jonge leeftijd begon hij te helpen in het park en hij heeft daar zijn hele leven gewerkt en zichzelf gewijd aan de natuur en de cultuur van Bonaire.

Om deze mijlpaal te herdenken, heeft het STINAPA-team de weg vanaf Slagbaai naar de zuid-poort de “Kaminda George “Kultura” Thodé” genoemd. Op deze manier zal George voor altijd herinnerd worden als een pionier van Washington Slagbaai Nationaal Park.

Op 1 april was de onthulling van het bord. Een kleine groep directie en medewerkers hebben samen met George het bord onthuld.