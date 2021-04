8 Gedeeld

KRALENDIJK – Het is nu voor burgers van 18 jaar en ouder mogelijk om zich telefonisch aan te melden voor een afspraak voor de coronaprik. Dit kan via het nieuwe gratis telefoonnummer: 0800 0900. Bij dit nummer worden vragen over de vaccinatie en het vaccin ook beantwoord.

Het nieuwe nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 – 12:00 uur en van 13:00 – 17:00 uur . Op zaterdag is het bereikbaar van 09:00 – 13:00 uur. 0800 0900 is op Goede Vrijdag en de zaterdag voor Pasen geopend. Als de lijnen bezet zijn, is het advies aan bellers om het later opnieuw te proberen.

Het is ook mogelijk om online voor de coronaprik aan te melden op www.bonairecrisis.com . Dit kan 24 uur per dag. Het is de makkelijkste manier om een prikafspraak te maken. Hier wordt dan ook veel gebruik van gemaakt.

Het andere gratis nummer 0800 0800, blijft in gebruik voor mensen die een afspraak willen maken voor de coronatest.