KRALENDIJK- Gezaghebber Edison Rijna ontkent dat de Kamerverkiezingen van woensdag iets te maken hebben met het feit dat op maandag beperkt en op dinsdag helemaal niet werd gevaccineerd.

Volgens de eerste burger was vanaf het begin bekend dat de sporthal op die twee dagen niet beschikbaar was. Dat zei hij op dinsdagmiddag in antwoord op vragen van de pers.

Hoe dat zich verhoudt met de brieven -in het bezit van Bonaire.nu- die burgers hebben ontvangen en waarin letterlijk staat vermeld dat afspraken moeten worden verschoven in verband met de verkiezingen, kon Rijna ook niet uitleggen. Ook ontkende Rijna dat bepaalde burgers hierdoor later hun eerste injectie ontvangen, dan in eerste instantie gepland.

Bonaire.nu heeft diverse brieven ingezien waarom de verkiezingen worden vermeld als reden tot wijziging van een eerdere afpraak. “Niet waar”, zegt Gezaghebber Rijna.

Sneller

Volgens Rijna wil het Openbaar Lichaam wel sneller vaccineren, maar wacht het nog op toestemming uit Nederland. “We zullen ook meer vaccin voorhanden moeten hebben, als wijn sneller willen vaccineren”, zei hij daarover. Bonaire.nu beschikt over informatie waaruit blijkt dat het de bedoeling is het huidige aantal priklijnen op korte termijn minstens te verdubbelen. Deze informatie is echter nog niet openbaar.

