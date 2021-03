Gezaghebber Jonathan Johnson met studenten van Saba Comprehensive School

SABA – Het stembureau op Saba is vandaag opengegaan. Iets meer dan 900 stemgerechtigde Sabanen kunnen vandaag, morgen en woensdag stemmen voor de Tweede Kamer.

Gezaghebber Jonathan Johnson bezocht vanochtend het stembureau bij de brandweerkazerne in The Bottom. Daar sprak hij met een kleine groep studenten van de Saba Comprehensive School, de enige middelbare school op het eiland.

De gezaghebber legde uit hoe het stemproces werkt, wat het verschil is met de verkiezingen voor de eilandsraad en waarom deze verkiezingen belangrijk zijn, ook al is de Tweede Kamer ver weg. De studenten observeren de verkiezingen de komende drie dagen als onderdeel van het vak maatschappijleer. Op woensdag gaat het tweede stembureau in de Eugenius Johnson Center in Windwardside open.

“Het is goed dat de studenten met eigen ogen kunnen zien het eraan toe gaat in het stembureau,” zei Johnson. De studenten zijn blij met deze kans om van dichtbij het proces bij het stembureau mee te maken. Student Vernisha Robinson: “Voor ons is het een eye opener om te zien hoe verkiezingen werken. De overheid, hier en in Nederland, is onderdeel van onze lessen maatschappijleer. Het is ook interessant om te zien hoe de Nederlandse verkiezingen verschillen van de lokale verkiezingen”.

In het verlengde van het Unicef project van eind 2020 en de Kinderrechtenweek, heeft de lokale begeleider, Gerald Simmons-de Jong, de studenten gevraagd of ze de Tweede Kamerverkiezingen wilden bijwonen.

In het kader van het Unicef project namen een aantal van de studenten deel in het online inter-eilandelijke debat en de lobby sessie met Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) en staatssecretaris Raymond Knops (CDA) in december vorig jaar. Onderwerp van het Unicef project was het versterken van de stem van de jeugd in Caribisch Nederland.