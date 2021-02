Het huidige gebouw van Flamingo Airport | Foto BIA

KRALENDIJK – Jos Hillen, CEO van Flamingo Airport wil financiële steun van Nederland om het vliegveld op te knappen. De luchthaven moet voldoen aan internationale veiligheidseisen en plaats maken voor grotere bezoekersaantallen. “Bonaire is de vierde luchthaven van Nederland en is nog lang niet klaar met het veiligheidsbeleid”, zegt Hillen tegen Luchtvaart Nieuws.

Hillen is al sinds juni 2019 CEO van Bonaire International Airport. Hij heeft een achtergrond in waterbouwkunde, die volgens hem goed van pas komt. “Deze luchthaven staat in nauwe relatie met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor de luchthaven.

Volgens Hillen is het samenspel met Nederlands en lokaal bestuur belangrijk. “Het Openbaar Lichaam Bonaire is de honderd procent aandeelhouder van de luchthaven. Een luchthaven hoeft niet groot te zijn om in al zijn facetten een boeiend werkpakket op te leveren. Het is zeer uitdagend. En een mooie bijkomstigheid is dat het een prachtig eiland is”, aldus Hillen.

Klein eiland

“Het is klein eiland – zeventig procent van de oppervlakte van Texel – maar anderhalf keer meer inwoners.” Hillen maakt de vergelijking tussen Bonaire en het grootste Nederlandse Waddeneiland. “In tegenstelling tot Texel, moet Bonaire alles zelf doen: energie, ziekenhuis, openbare orde, schoon drinkwater en dus ook een internationale luchthaven.”

Het vliegveld is al sinds 10 oktober 2010 in opbouw. “Vanaf dat moment kreeg de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid over de luchthaven: de veiligheid, het luchtruim, het toezicht, de beveiliging en regelgeving.”

Veiligheid

Volgens Hillen kampt de luchthaven nog steeds met de nodige veiligheidsproblemen. Toen hij in 2019 op Flamingo Airport begon, kreeg hij een rapportage van het ILT onder ogen, het controle-orgaan voor de luchtvaart. “Daarin werd gesteld dat BIA nog wel aan de certificeringseisen voldeed, maar dat we meer moesten doen aan safety awareness en zaken op het gebied van veiligheidsmanagement en -systemen.

Bovendien had de luchthaven nog geen meerjarig onderhoudsprogramma. “Dat vond ik ernstig. We zijn daar toen mee aan de slag gegaan. In maart 2020 behaalden we de ILT-certificering. Die is drie jaar geldig. We zijn daar supertrots op. Dat wil niet zeggen dat we nu rustig achterover kunnen leunen, maar het is heel belangrijk.”

Flamingo Airport kan volgens Hillen nog veel meer vooruitgang boeken. Zo moeten de luchthaven verder professionaliseren en zijn er nog een aantal veiligheidsvraagstukken, die beantwoord moeten worden.

De veiligheidsnormen gaan vooral over de zogeheten obstakelvlakken van de platforms. Er moet namelijk een vrije ruimte zijn van 150 meter aan beide zijden van het midden van de landingsbaan. Hier mogen geen obstakels op staan vanwege veiligheidsoverwegingen, ook vliegtuigen niet. Om deze reden kon de bouw van een vier verdiepingen hoog appartementencomplex langs de kust niet doorgaan en werd de oude verkeerstoren geschrapt.

Masterplan

Daarnaast staan op alle huidige platforms de vliegtuigen te dicht bij de baan geparkeerd. Volgens de normen van de International Civil Aviation Organization, ICAO mag dat niet. Om dit op te lossen heeft Bonaire International Airport een Masterplan ontwikkeld. Onderdeel van dat plan is een nieuw terminalgebouw voor internationale vluchten en drie nieuwe platformen in oostelijke richting. “Hiermee spelen we ook in op de verwachte passagierstoename van het vliegveld vanwege de groei van high-end toerisme op Bonaire.”

Het platform van de nieuwe internationale terminal zal groot genoeg zijn voor drie widebody toestellen en vier vliegtuigen van het formaat van een Boeing 737 of Airbus A320. “Het wordt een duurzame, innovatieve terminal, met een top-architectuur die past bij de karakteristiek van Bonaire”, aldus Hillen.

De bestaande terminal zal uitsluitend voor het lokale vluchtverkeer dienen. “Daardoor wordt de huidige aankomsthal aanzienlijk ontlast en neemt de nieuwe terminal het internationale verkeer over met twee extra bagagebanden. Dan hebben we er drie in plaats van één nu. Dat zou aanzienlijk kortere wachttijden betekenen. Hillen vindt dat daarbij ook een uniek en gevarieerd winkelaanbod hoort.

Momenteel zoekt de CEO naar manieren om zijn masterplan te financieren. “We hopen ons te kunnen kwalificeren voor deelname aan het Nationaal Groeifonds van het Nederlandse kabinet. Die trekt de komende vijf jaar twintig miljard euro voor onder andere investeringen die bijdragen aan economische groei.”

Maar Hillen legt de meeste nadruk op het veiligheidsvraagstuk. “Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt in de Luchtvaartnota dat er een veilige infrastructuur moet zijn vanwege de essentiële rol van deze luchthaven, met de noodzaak van een meerjarig uitvoeringsprogramma om onder andere het veiligheidsvraagstuk op te lossen.”

“Er staat letterlijk: Nederland wil een vooraanstaande rol innemen op het gebied van veiligheid. Dus beste minister: ik wil graag helpen om aan dat doel een bijdrage te leveren.”

Volgens Hillen moet het Openbaar Lichaam van Bonaire wel kunnen zorgen voor de veiligheid en de investeringen. “Maar een gemeenschap van twintigduizend mensen is niet in staat om een luchthaven te onderhouden.”

