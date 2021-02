Naar Bonaire? Maak gebruik van de snelteststraat op Schiphol voor de verplichte PCR-test en sneltest

In coronatijd is het reizen naar Bonaire veranderd. Wanneer voorheen de voorpret begon met online je vakantiebestemming en accommodatie kiezen en je een pakketreis kon boeken, zijn er nu volop voorbereidingen nodig voordat je op reis kunt. Zo is de PCR-test en de sneltest voor reizigers naar Bonaire verplicht.

Iedereen van 13 jaar en ouder die op reis gaat naar Bonaire moet bij aankomst een negatieve uitslag van een PCR-test en van een sneltest laten zien. De PCR-test moet maximaal 72 uur voor aankomst zijn afgenomen. De sneltest mag voor vertrek maximaal 4 uur oud zijn. Heb je deze niet bij aankomst op Bonaire dan ga je direct 14 dagen op eigen kosten in quarantaine op een door de gezaghebber van het eiland aangewezen locatie.

Gelukkig kun je nog steeds op het vliegtuig stappen ondanks dat de overheid het nu afraadt om op vakantie te gaan. Een los vliegticket koop je bij de luchtvaartmaatschappij en je verblijf boek je rechtstreeks bij de website van je gekozen accommodatie.

Het is belangrijk om het reisadvies voor Bonaire goed op te volgen. Dit verandert regelmatig maar via de websites van de Nederlandse overheid en die van de overheid van Bonaire ben je snel op de hoogte van de laatste regels.

De PCR test moet minimaal 72 uur voor vertrek gedaan worden. Je kunt hiervoor een afspraak maken bij spoedteststraat.nl. Vraag bij het maken van je afspraak om een reisdocument dat geschikt is voor reizen naar het buitenland. Het reisdocument moet zowel op Schiphol als op Bonaire op het vliegveld worden getoond.

Naast de PCR-test en de sneltest moet je een gezondheidsverklaring invullen. Deze kun je vervolgens printen en meenemen op reis.

De sneltest moet 4 uur voor vertrek gedaan worden. Deze test kan op Schiphol gedaan worden. De antigeentesten zoals de sneltesten ook wel worden genoemd, kunnen door afname van neus- en keelslijm een snelle indicatie voor Covid19 geven. Vaak is er binnen een kwartier een uitslag bekend.

Natuurlijk is er een reisverzekering nodig. Het is aan te raden om met de verzekeringsmaatschappij te overleggen welke dekking nodig is om te reizen tijdens de coronacrisis.

Op Bonaire zijn ook coronamaatregelen waar je je als toerist aan moet houden en welke per week kunnen veranderen net als in Nederland. De accommodatieverschaffers hebben er alles aan gedaan om het houden van vakantie veilig en prettig te maken. Zo wordt er extra schoongemaakt en zijn er een beperkt aantal mensen toegestaan in bepaalde ruimtes.

Wat niet verandert op Bonaire is het mooie weer, de gekleurde koralen en de blauwe zee en niet te vergeten de vriendelijke bevolking van het eiland.

