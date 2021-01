Bonaire is een van de ABC-eilanden in het Caribisch gebied, dat behoort tot het Koninkrijk der Nederlanden. Bonaire, liggend voor de kust van Venezuela, staat natuurlijk bekend om haar Caribische klimaat en de duiksport. Het eiland leent zich ook uitstekend voor een relax-vakantie. De hoofdstad van Bonaire is Kralendijk, een kleinschalige stad met een dorps karakter. De stad kent vele leuke restaurants en bars waar je heerlijk kunt eten en borrelen.

Er is echter ook genoeg te beleven als je niet alleen op het strand wilt vertoeven en lekker wilt eten. Het eiland nodigt zeker uit om te sporten of andere activiteiten te ondernemen. We zoeken naar de meest populaire sporten op Bonaire. Want ja, de mensen houden van relaxen, maar graag nadat ze actief bezig geweest zijn. Sporten op het strand, of gewoon voetballen op het veld, de bewoners van Bonaire houden van sport.

We noemen enkele sporten die op Bonaire graag uitgevoerd worden. Daarnaast zijn bewoners de grote voetbalfans, die ook de Europese competities volgen. Als onderdeel van het Nederlandse Koninkrijk wordt de Nederlandse Eredivisie natuurlijk ook gevolgd.

Honkbal volkssport nummer 1

Net als in de rest van het Caribisch gebied is honkbal de belangrijkste sport op Bonaire. Het is net zo populair als voetbal in Nederland is.

Alleen in hoofdstad Kralendijk zijn al drie honkbalvelden te vinden, waar in het weekend steevast wedstrijden gespeeld worden. Het grootste ‘stadion’ ligt net buiten de hoofdstad. In het stadium La Sonrisa Ballpark worden elke zondag wedstrijden gehouden.

Onder de jeugd is honkbal enorm populair. Ze spelen onder de naam Bonaire Little League. Er zijn verschillende spelers van Bonaire die het uiteindelijk hebben geschopt tot de Amerikaanse Major League.

Voetballen op Bonaire

Behalve honkbal is ook voetbal een sport die veel uitgeoefend wordt op Bonaire. Het eiland heeft tegenwoordig zelfs een eigen voetbalelftal. Deze is, in tegenstelling tot buureiland Curaçao, niet ingeschreven bij de FIFA. Dat betekent dat het elftal zich beperkt tot vriendschappelijke wedstrijden en toernooien die niet door de FIFA georganiseerd zijn. Denk aan wedstrijden als de GOLD-cup, Caribbean-Cup en het ABCS-toernooi, waar Aruba, Curaçao en Suriname aan meedoen. In 2011 werd het toernooi verrassend gewonnen door het elftal van Bonaire Aan de laatste editie van de nieuwe Nations League deed Bonaire ook mee.

Het elftal van Bonaire ontstond in 2010, toen het Nederlands-Antilliaans elftal verder ging als het Curaçaos elftal. Bonaire ging verder als zelfstandig team en won een jaar later van de grote broer, waarmee zoals gezegd ook de ABCS-cup gewonnen werd.

Bekende spelers kent het elftal niet. De spelers die er spelen zijn actief in de Bonairiaanse competitie en spelen bij clubs die SV Juventus, SV Real Rincon en SV Vespo heten. Van twee spelers is ook bekend dat ze op Aruba in de competitie spelen.

De mensen op Bonaire zijn wel gek van voetbal. Het spelletje wordt veel bekeken in de strandtenten op het eiland. Ook de Nederlandse Eredivisie wordt op de voet gevolgd. Ze voorspellen dat Ajax kampioen zal worden en volgen PSV en Feyenoord in hun jacht op Europees voetbal.

De bekerfinale van 2020 was een populair item afgelopen jaar. De voorzitter van de Bonairiaanse voetbalbond had maar wat graag de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht naar zijn eiland gehaald.

Uiteindelijk ging het sprookje helaas niet door, maar het geeft wel aan hoe fanatiek de mensen zijn op Bonaire.

Strandsporten op Bonaire

Aangezien Bonaire een eiland is, leent het zich natuurlijk uitstekend voor sporten op en rond het water. Zowel op het strand als in de zee wordt er volop gesport.

Windsurfen is één van die populaire sporten op Bonaire, net als kitesurfen, het populaire broertje van het windsurfen. Met een paar lesjes kun je op Atlantis beach zo de lucht in met je kite of de wind in je zeil voelen. Het ijskoude biertje in één van de strandtenten smaakt daarna extra goed.

Behalve op het water is Bonaire ook beroemd om het leven onder water. Snorkelen en duiken zijn daarom zeer populaire bezigheden. De prachtige kleuren, tropische vissen en het warme water maken duiken of snorkelen rondom Bonaire een zeer plezierige bezigheid.

Je denkt er misschien niet direct aan, maar yoga is enorm populair op Bonaire. En uiteraard worden deze sessies ook óp het strand gegeven. Je komt helemaal tot rust en spant je spieren aan met het zand dat je tussen je voeten voelt.