Staatssecretaris Knops en premier Rutte tijdens een werkbezoek op Statia | Foto © ABC Online Media

Door Auke van der Berg

Tijdens de persconferentie op Bonaire (4 januari jl.) meldde de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Knops, dat ‘bepaalde zaken’ sneller zouden kunnen op het eiland.

In het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen maakt de staatssecretaris duidelijk wat hij met bepaalde zaken voor ogen had.

‘Het tempo waarmee de hervormingen op de Caribische eilanden gestalte krijgen’, blijkt voor die ontevredenheid te zorgen.

De heer Knops wordt bijvoorbeeld ‘hard getroffen door de situaties’ die hij aantreft tijdens de bezoeken aan het eiland.

‘De omstandigheden waarin sommige kinderen moeten opgroeien, die diepe armoede’, is een treffend voorbeeld van ‘een situatie’.

Al weet de staatssecretaris maar al te goed dat Den Haag verantwoordelijk is voor de inkomenspolitiek en niet het lokale bestuur, deze uitspraak laat zien dat de staatssecretaris het hart op de juiste plaats heeft.

Net als veel leden van de Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer overigens. Die leden komen steevast geschrokken terug van een werkbezoek aan het eiland.

Al bij het uitstappen op Schiphol roepen ze om een nieuw onderzoek, reppen ze van stippen en ijkpunten en beloven ze dat alles anders moet en zal worden.

Ondanks al deze goedbedoelde woorden is het tien jaar na 2010 nog niet gelukt om serieuze stappen te ondernemen om een einde te maken aan de ‘diepe armoede.’

Daarom was er voor de voorbije week maar weer eens een debat gepland over dat sociaal minimum in Caribisch Nederland. De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties zou met de staatssecretarissen Knops (BZK), Van ‘t Wout (SZW) en Keijzer (EZK) bekijken of er nog wat nieuwe stippen aan de horizon te vinden zijn.

Het debat moest omgezet worden in een schriftelijk overleg. Nu we allemaal zo veel mogelijk thuis moeten werken, moet je een goed voorbeeld geven als kamerlid en dus niet naar Den Haag afreizen.

De vragen en opmerkingen moesten woensdag ingeleverd zijn, de antwoorden volgen eind deze week.

Vermoedelijk zullen niet veel mensen gespannen naar dit vraag- en antwoordspel uitkijken.

Sinds 10.10.10 zijn er hectares bos ter grootte van plantage Bolivia omgezet in onderzoeken en rapporten. Zijn er genoeg krokodillentranen geplengd om alle gaten in de wegen in openluchtzwembaden te veranderen. Verder is er bijna niets gebeurd.

In het genoemde radioprogramma schetst staatssecretaris Knops zichzelf als ‘een man die tempo wil maken.’

Natuurlijk is het prettig als je een positief zelfbeeld hebt. Het maakt het dagelijks leven aangenaam.

Toch vraag je je af of zo iemand een enkele keer niet wat beschroomd in de spiegel kijkt tijdens het scheren.

Tempo willen maken maar tegelijkertijd duizenden mensen ver onder de armoedegrens laten verkommeren, is een situatie waarbij zij ‘hard getroffen’ worden. Niet de staatssecretaris.

