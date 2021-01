Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Hartige Malabi met truffel en paddenstoelen

Malabi komt van origine uit het Midden-Oosten. Het is een nagerecht met ingrediënten als kokosmelk, panna cotta en rozensiroop.

Corjan maakt in dit geval hartige Malabi, geen zoetigheid dus. Je kunt dit gerecht dus als voorgerecht of hoofdgerecht serveren. Hij gebruikt ingrediënten als paddenstoelen, truffeltapenade en Parmazaanse kaas.

Hij garneert het gerecht met onder andere cassave en zoetzure cherrytomaten (kerstomaten). Met een bijpassende, eigengemaakte balsamicodressing wordt het weer smullen!

Ingrediënten

2 deciliter melk

0,5 deciliter room

45 gram truffeltapenade

15 gram maïzena

mespuntje groentebouillonpoeder

scheutje ketjap

scheutje balsamico azijn

peper en zout



cassavewortel

stukje Parmezaanse kaas

walnoten

Balsamicodressing:

15 gram gesnipperde (rode) ui

1 teen knoflook

45 gram (walnoot-)olie

15 gram balsamico azijn

scheutje gembersiroop of ketjap

peper en zout

Garnituren:

100 gram gemengde paddenstoelen (oesterzwam, shii-take, kastanjechampignon)

0,5 theelepel sesamzaad

10 gram geraspte Parmezaanse kaas

Zoetzure cherrytomaten:

cherrytomaten

100 gram water

100 gram suiker

80 gram azijn

20 gram balsamico azijn

snufje zout

Benodigdheden:

kookpan

garde

rasp (fijn)

frituurpan

magnetron

vetvrij bakpapier

Recept

Los de maïzena op in een scheutje melk zodat je het mengsel daarna in de rest van de melk kunt gieten zonder dat er klontjes ontstaan.

Breng de melk, de room en de truffeltapenade aan de kook in een passende kookpan.

Roer de maïzena en het groentebouillonpoeder erdoor en laat even doorkoken.

Breng dit op smaak met peper, zout, ketjap en de balsamico-azijn.

Giet dit mengsel in een kom en laat dit afkoelen.

Voor de balsamicodressing roer je alle ingrediënten door elkaar in een kom. Laat dit even staan zodat het kan intrekken.

Snijd de paddenstoelen in gelijke stukken en marineer ze in de balsamicodressing samen met het sesamzaad en Parmezaanse kaas. Breng op smaak met wat peper en zout.

Schil de cassave en trek er dunne linten van met een dunschiller. Frituur deze tot ze mooi krokant en lichtbruin van kleur zijn, licht afzouten.

Rasp met een fijne rasp de Parmezaanse kaas en leg dit in een cirkel op vetvrij bakpapier. Verwarm dit op volle sterkte in de magnetron, ongeveer 40 seconden, tot deze krokant is.

Kook de ingrediënten voor de zoetzure cherrytomaten en laat dit afkoelen tot 40 graden Celsius.

Prik kleine gaatjes in de cherrytomaten en giet het afgekoelde vocht erop en laat deze lekker marineren.

Voor een mooie presentatie leg op de afgekoelde en opgesteven ‘hartige Malabi’ de gemarineerde paddenstoelen, gefrituurde cassave, Parmezaanse kletskop, gemarineerd cherrytomaatjes, takje groen en een walnoot.

Het eindresultaat

Eet smakelijk

