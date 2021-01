Kralendijk – De politie van Bonaire is druk aan het controleren in het verkeer op Bonaire. Het korps moest de afgelopen week meerdere keren optreden.

De politie heeft een fiets in beslag genomen na ‘wheelie’ sessie op de openbare weg. Dit gebeurde 30 december op de Kaya C.E.B. Hellmund. De bestuurder was lange tijd op het achterwiel aan het fietsen (wheelie) wat hemzelf en het overige verkeer in gevaar bracht. Tijdens inbeslagname van de fiets werd de 16-jarige bestuurder stevig toegesproken.

De laatste tijd is de overlast door jongeren op de fiets in de binnenstad toegenomen. Overlast doordat ze onverantwoordelijk gedrag vertonen in het verkeer door het maken van onder andere wheelies, het fietsen in grote groepen midden op de weg en het fietsen zonder verlichting.

De politie wil benadrukken dat dit gedrag streng zal worden aangepakt en dat indien nodig, passende maatregelen worden genomen. Omdat het meestal gaat om minderjarigen wordt aan ouders gevraagd om met hun kinderen te praten over hun gedrag en de gevolgen hiervan. Bijvoorbeeld dat schade aan derden (auto’s) strafbaar is en dat het financieel ook gevolgen heeft.

Op donderdag 31 december werd een rood/witte motor gestolen van het merk Honda, met kentekenplaat MF-88. De motor stond op het erf van een woning in Punt Vierkant geparkeerd en werd tussen woensdag 30 december en donderdag 31 december door onbekenden weggenomen. De zaak wordt onderzocht.

Auto rijdt tegen muur van supermarkt

Op vrijdag 1 januari reed een auto tegen een muur van een supermarkt. Dit gebeurde om 7 uur ‘s morgens. De auto reed, om nog onbekende oorzaak, tegen de muur van een supermarkt gelegen aan de Kaya Nikiboko Noord. De bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Man aangehouden wegens openbare dronkenschap

Vrijdagavond 1 januari werd een man met initialen C.A.V. van 49 jaar aangehouden wegens openbare dronkenschap bij een bar aan de Kaya Patachi. De verdachte wilde niet betalen. Bij aankomst van de patrouille bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Na een aantal keer te zijn gevraagd om te betalen en de man dit weigerde, werd hij aangehouden.

Routine controle leidt tot aanhouding van overtreding Vuurwapenwet BES

Tijdens een patrouille werd een 24-jarige man gestopt omdat hij op een brommer reed zonder helm te dragen. Tijdens de routine controle bleek dat de verdachte een vuurwapen in zijn bezit had. De man werd aangehouden. Het vuurwapen en de brommer werden in beslag genomen. Vervolgens vond hierna een huiszoeking plaats in een woning in de wijk Nort Saliña.

Auto in beslag genomen na controle

Afgelopen zondag heeft de politie een auto in beslag genomen. De auto werd gestopt ter controle. Deze had koplampen die van kleur veranderden wat verwarrend werkt voor overig wegverkeer. Daarom gaf de patrouille een stopteken voor een controle ter naleving van de Wegenverkeersverordening. Bij de controle bleek dat de bestuurder geen geldig rijbewijs en ook geen geldig verzekeringsbewijs had. De auto had wel nieuwe nummerplaten, maar deze behoorden niet bij deze auto. De bestuurder kreeg een proces-verbaal. Omdat de bestuurder al meerdere malen is bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs werd de auto ook in beslag genomen.