Kralendijk – Water –en Energie Bedrijf Bonaire lanceerde een project om iets terug te geven aan de gemeenschap van Bonaire en maakten 50 gezinnen blij met een kerstpakket.

Dit project heette: ” It’s Christmas in the heart that put’s Christmas in the air”. De kerstperiode is een feestelijk en mooi seizoen om ons hart met de gemeenschap te delen.

WEB- collega’s hebben alle pakketten vorige week bezorgd bij een aantal gezinnen op Bonaire.

Lees ook: