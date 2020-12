Echo wil graag weten waar de Lora’s slapen. De papegaaien kunnen van jaar tot jaar van slaapplaats veranderen, daarom is het belangrijk dat ze kunnen achterhalen welke plaatsen ze momenteel gebruiken! Als u papegaaien na 18.00 uur hebt zien samenkomen, of groepen in de vroege ochtend vóór 7.00 uur hebt gezien, laat het Echo weten. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar [email protected] of door de locaties door te sturen via whatsapp +599701 1188