Kralendijk – De aanleg van de nieuwe rotonde aan het eind van de Kaya Amsterdam naar Nort di Salinja is in volle gang. Begin november zijn de werkzaamheden gestart om de rotonde aan te leggen. De werkzaamheden liggen op schema en zullen in januari afgerond worden.

De eerste twee lagen asfalt zijn gestort. In januari komt de noodzakelijke bovenlaag asfalt op het wegdek. Als de rotonde nu al geopend zou worden, is er een kans dat de rotonde beschadigd raakt door zware vrachtauto’s. Daarom is gekozen om de rotonde pas te openen als het werk volledig is afgerond. Naar verwachting is dat in de laatste week van januari.

Verschillende wegen op Bonaire worden opnieuw aangelegd als onderdeel van het ‘Meerjaren Onderhoudsprogramma Wegen Bonaire‘. De werkzaamheden worden gefinancierd door de Rijksoverheid.

In 2021 staan de Kaya Amsterdam en de Kaya Governador Debrot op het programma om gerenoveerd te worden. Het ontwerp van de Kaya Amsterdam is onlangs gepubliceerd. Het ontwerp voor de Kaya Gobernador Debrot is inmiddels ook afgerond en wordt ook op kort termijn gepubliceerd.

Begin 2021 zullen de renovaties van deze wegen aanbesteed worden, zodat de werkzaamheden in het tweede kwartaal kunnen beginnen.