Daisy Coffie toont zich steeds kritischer ten opzichte van het MPB/UPB bestuurscollege. Niet ten onrechte, naar het zich laat aanzien.

Kralendijk- De onafhankelijke fractie Coffie is boos en verontwaardigd over de gang van zaken rondom het budget voor het jaar 2021 voor het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB).

Dat schrijft de fractie in een verklaring naar de pers op zondagmiddag. “Het beschamend is het dat zowel de staatssecretaris als het Cft de gezaghebber er vaker op hebben gewezen dat het Bestuurscollege en voornamelijk de met financiën belaste gedeputeerde (Tjin Asjoe, redactie) tekort schieten als het gaat om het financieel beheer van ons eiland”, aldus raadslid Coffie.

Coffie is er verbolgen over dat het OLB het nu zal moeten doen met een budget dat niet door de Eilandsraad, doch door het College Financieel Toezicht (Cft) is vastgesteld. Volgens Coffie behoort het budgetrecht tot een van de meest fundamentele rechten van het lokale parlement.

Coffie is niet alleen boos op gedeputeerde Tjin Asjoe, maar ook op gezaghebber Edison Rijna. “Dit optreden van de gedeputeerde verdient een krachtige afkeuring zijdens onze Eilandsraad. Maar niet de gedeputeerde alleen, ook de gezaghebber die de taak als beschermer van deugdelijk bestuur heeft, gaat niet vrijuit”, aldus Coffie.

Het onafhankelijke raadslid wijst er op dat het Bestuurscollege, waarvan ook Rijna deel uitmaakt, verschillende keren is gewaarschuwd door zowel het Cft, als door staatssecretaris Knops.

Coffie wil dat de eilandsraad een standpunt inneemt over de gang van zaken. “Voor ons op Bonaire is dit een klap in ons gezicht als volksvertegenwoordigers, dus ook een klap in het gezicht van de bevolking, die niet zonder gevolgen kan blijven voor de gedeputeerde in kwestie”.

Het eilandsraadslid meent dat als de eilandsraad de gang van zaken niet afkeurt, haar medeplichtingheid aan de gang van zaken zou kunnen worden verweten. “Als de eilandsraad geen standpunt inneemt, zou kunnen worden geconcludeerd dat eilandsraad ondeugdelijk bestuur ondersteunt en hierin medeplichtig is”, aldus Coffie.

