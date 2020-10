5 Gedeeld

Kralendijk – Op 17 oktober 2020 zijn er 8 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire. De actieve gevallen is sinds gisteren met 1 persoon afgenomen. 22 personen hebben zich laten testen en 1 persoon is nog opgenomen in het ziekenhuis. 7 personen zijn inmiddels weer uit quarantaine.

Het blijft belangrijk dat iedereen zich bij klachten laat testen. Heb je verhoging, keelpijn of andere klachten die wijzen op Covid-19? Blijf thuis en bel 0800-0800.

Lees ook: