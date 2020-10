12 Gedeeld

Kralendijk – De Boneriaanse jongerendenktank “Bonaire Innovation and Technology Lab” (BIT-lab) vindt dat jongeren meer betrokken moeten worden bij besluitvorming door de overheid. Daarom start het vandaag een burgerinitiatief.

BIT-lab vraagt de Tweede Kamer om jongerenparticipatie op een nationaal niveau te stimuleren en te realiseren. Dit heeft als voordeel dat jongeren daadwerkelijk iets kunnen betekenen met betrekking tot het voorgenomen beleid. Zo kunnen zij meer inspraak krijgen in besluiten die gemaakt worden door de Rijksoverheid.

“Wij zitten momenteel in een pandemie, die veel uitdagingen met zich heeft meegebracht. BIT-lab wil dat jongeren meer betrokken worden bij politieke besluitvorming, dit noemen wij: ‘jongerenparticipatie’, waar jongeren actief betrokken worden in zaken die anders alleen door volwassen worden geregeld, want de vormgeving van het nieuwe normaal dient niet vóór, maar samen jongeren te worden ontworpen.” Aldus initiatiefnemer Anthony Janga.

Ook vraagt Janga in zijn burgerinitiatief om BIT-lab, een jongerendenktank te maken voor Koninkrijksrelaties, zodat Bonairiaanse jongeren samen met beleidsmakers kunnen werken. Via BIT-lab kunnen jongeren hun ideeën, meningen en oplossingen laten horen. Zij kunnen dan ook samen met beleidsmakers met oplossingen komen voor thema’s zoals: luchtvaart , onderwijs, infrastructuur en gezondheidszorg.

Als de meerderheid van de Tweede Kamer voor dit burgerinitiatief stemt, betekent dit dat jongeren meer te zeggen zullen krijgen: een enorme winst voor jongeren in Nederland en Bonaire.

Het burgerinitiatief heeft 40.000 handtekeningen nodig. Daarom doet Janga en zijn organisatie een oproep aan de inwoners van Aruba, de BES- eilanden, Curaçao, Sint Maarten en Nederland om te helpen

U kunt dit burgerinitiatief digitaal ondertekenen, via deze link: https://betrekjongeren.petities.nl/

