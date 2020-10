9 Gedeeld

Daisy Coffie ten tijde van haar verblijf in Nederland. Foto: Facebook Daisy Coffie.

Kralendijk- Volgens tot nog toe onbevestigde berichten zou politica Daisy Coffie van de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) besloten hebben met de blauwe partij te breken.

De beslissing hing al enige tijd boven de markt. Coffie verbleef geruime tijd in Nederland om gezondheidsredenen. Zij voelde zich door haar partij aan de kant gezet, vooral toen die net na haar terugkeer op het eiland, besloot haar als fractieleider aan de kant te schuiven.

Zoals bonaire.nu recent vermeldde stuurde Coffie ruim 2 weken terug reeds een brief naar het bestuur van de partij waarin zij haar ongenoegen uitte. Zij liet ook weten zich te ‘beraden’ op haar positie binnen de partij.

Op woensdagavond werd van diverse zijden vernomen dat de kogel door de kerk was en Coffie breekt met de partij, waarbij zij vanaf het eerste uur betrokken was.

Meerderheid

Indien Coffie daadwerkelijk vertrekt is er nog geen man overboord voor de zittende coalitie van MPB en UPB, omdat die ook na het vertrek van Coffie nog op 5 zetels kan rekenen.

De afgelopen maanden is er meer gemor te horen over met name het leiderschap van partijleider Tijn Asjoe. Een nogal publiekelijk uitgevochten ruzie over Corporate Governance met een FCB directeur Ben Oleana werd Tjin Asjoe niet in dank afgenomen, ook niet binnen de gelederen van zijn eigen partij.

Lees ook: