Kralendijk – Vanaf vandaag gelden nieuwe, aangepaste regels voor de huisartsen praktijken en de huisartsenpost Bonaire om besmetting van patiënten, bezoekers en medewerkers met het coronavirus te voorkomen. Dat melden de huisartsen vandaag op Bonaire.

De reden hiervoor is dat een nieuwe besmetting is vastgesteld en dat er nog onderzoek wordt gedaan naar verdere besmettingen. Patiënten kunnen ten alle tijde voor spoedgevallen bij HAP Bonaire terecht tijdens de bekende openingstijden.

Huisartsen vragen aan alle patiënten die hun huisarts en de huisartsenpost bezoeken een mondkapje of chirurgisch mondmasker mee te nemen en deze te dragen. Patiënten worden een voor een op de huisartsenpost naar binnen gelaten en de overige patiënten worden gevraagd buiten te wachten om de 1,5 meter te kunnen waarborgen.

Uw eigen huisarts en de huisartsenpost kunnen u ook telefonisch advies geven, de huisarts kan u terugbellen en zo nodig wordt een afspraak gemaakt. De huisartsenpost is telefonisch bereikbaar op 717 0111.

Bij binnenkomst zal u gevraagd worden de handen te wassen of desinfecteren. Medewerkers van de huisartsenpost zullen ook een mondkapje dragen als zij contact met een patiënt hebben.

Huisartsen rekenen op uw medewerking en ondersteuning in deze moeilijke tijden. Help de gezondheid van patiënten, bezoekers en collega’s te beschermen door elkaar vriendelijk te herinneren aan deze maatregelen indien dit nodig is.

Als u griep- of verkoudheidsklachten of andere klachten die op COVID-19 kunnen wijzen, vragen zij om thuis te blijven en te bellen met 0800 0800. Zo nodig kunt u telefonisch contact opnemen met uw huisarts overdag en in de avonden en weekenden de huisartsenpost.

Houdt u aan de hygiëne instructies. Eet gezond, blijf in beweging en slaap voldoende. Zorg goed voor u zelf en de mensen om u heen. Samen kunnen we zo het aantal besmettingen op Bonaire zo veel mogelijk beperken!

Huisartsen van Bonaire

