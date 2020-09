16 Gedeeld

Kralendijk – Bonaire heeft nu vier personen bij wie Covid-19 actief is. Dat maakt het Openbaar Lichaam zojuist bekend. In de beide gevallen die erbij zijn gekomen is bron- en contactonderzoek nog in volle gang.

Beide personen zijn afgelopen dagen getest. Eén van hen is thuis in quarantaine getest. De andere persoon is in de Drive Thru getest door de afdeling Publieke Gezondheid.

