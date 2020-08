6 Gedeeld

Kralendijk – Het Bonairiaanse eilandbestuur feliciteert de op Bonaire geboren Irgwin Sluis, beter bekend als Ir-Sais met zijn in het buitenland behaalde successen. Ir-Sais is erin geslaagd met veel succes het Papiamentu op internationaal niveau te laten weerklinken.

In 2018 heeft Ir-Sais het nummer ‘Dream girl’ gelanceerd, een song die zeer in de smaak viel bij de DJ LY PROD die deze op zijn instagram heeft gedeeld, wat bijgedragen heeft aan de populariteit van het lied. Ook heeft Ir-Sais samengewerkt met de Latijns Amerikaanse artiest Rauw Alejandro om een ‘remix’ van de song te maken en zodoende het nummer internationaal nog meer bekendheid te geven. Voor Ir-Sais was dit zijn eerste ervaring v.w.b. het werken met een Latijns Amerikaanse artiest.

Het lied kreeg een andere wending op TikTok toen het een hit werd en iedereen op dit nummer begon te dansen als de nieuwe TikTok ‘Challenge’. Er werd meer dan 4 miljoen keer op gedanst, onder andere door beroemde artiesten zoals Jason Derulo.

De song ‘Dream Girl’ werd uitgeroepen tot het beste Latijns Amerikaanse lied van de zomer van 2020. Daarnaast bereikte het ook de platina-status in Peru, en goud in Mexico, Spanje en Brazilië. Ook de remix is erin geslaagd de top 100 te te bereiken op de Apple Music afspeellijsten in 41 landen en ook de Spotify top 50 in 33 landen.

De interesse van Ir-Sais voor de muziekwereld begon op 11-jarige leeftijd toen hij slagwerk begon te spelen op van tonnetjes gemaakte ‘drums’. Zo is hij zich blijven ontwikkelen op verschillende muziekterreinen, met name het schrijven van liedjes, muziek produceren en meerdere instrumenten bespelen.

Namens het Bonairiaanse eilandbestuur feliciteren de gedeputeerden Elvis Tjin Asjoe, Nina den Heyer, James Kroon en gezaghebber Edison Rijna Ir-Sais met zijn successen en moedigen hem aan om op deze weg door te gaan zodat de hele wereld kennis kan maken met onze taal Papiamentu en ons eiland Bonaire.

