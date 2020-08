69 Gedeeld

Door Jeamy Zaalman

Kralendijk – Afgelopen weekend vond voor de tweede keer de Kant’i Awa Race plaats. Het is bijna 15 jaar geleden, in 2005, dat Gaston Chirino, de initiatiefnemer van deze Bonairiaanse waterwedstrijd, een gelijksoortige zeilwedstrijd organiseerde.

Aan de Kant’i Awa Race 2020 deden meer dan 90 zeilers mee in diverse categorieën. De categorieën waren:

BeachCat

Cruisers (jachten)

Kayak, enkel en dubbel

Kitesurf Foil

Microboats

Optimist A+B

Sunfish A+B

Sup Race

Windsurf Foil

Op zaterdag 15 augustus om 9.30 uur begonnen de eerste wedstrijden. Vanaf de boulevard werd er volop gekeken naar de wedstrijden en naar de microboten.

Ook op zondag waren er wedstrijden. Deze begonnen om 9 uur met de Sunfish, Optimisten en Foilers. Deze laatste groep trok veel kijkers. Het hoogtepunt was de wedstrijd met de grotere zeiljachten, deze werd gewonnen door Taima 1.

De Kayak- en Supwedstrijden werden respectievelijk gewonnen door Christian Elderson in de categorie Kayak enkel en Wijnand de Wolf in de categorie Sup.

Tevens was er een handicaprace waarbij Sunfish zeilers in optimisten konden varen. Walter Benschop is uitgeroepen tot de beste handicapzeiler van de Kant’i Awa Races van 2020.

Hieronder volgt een lijst van de winnaars van de Bonairiaanse Kant’i Awa Race 2020:

Categorie Winnaar BeachCat 1st Ton Nuijten Cruisers 1st Taima 1

2nd Piano 3rd Papyro Kayak 1st Christiaan Elderson Kitesurf Foil 1st Christiaan Zweers 2nd Pier Zweers 3rd Maarten Cicilia Microboot 30 1st Everardo Janga 2nd Farid Ayubi Microboot 35 1st Everardo Janga 2nd Farid Ayubi 3rd Farid Ayubi Microboat 40 1st Farid Ayubi 2nd Everardo Janga 3rd Sandro Joosten Optimist A 1st Gilbert Lai 2nd Paxienrocque Martis Optimist B 1st Yemina Maria 2nd Noah 3rd Osdally’s Maria Sunfish A 1st Sipke

2nd Yellow Man

3rd Ton Nuijten Sunfish B 1st Kyren Ogenia 2nd Luca Davidsson 3rd Aline Brommel Sup 1st Wijnand de Wolf Windsurf Foil 1st Nigel Hart 2nd Hendrik 3rd Gilbert

De Kant’i Awa Race van 2020 is een initiatief van Kant’i Awa Snack, in nauwe samenwerking met Kas di Regatta. Een enthousiast team heeft in enkele weken gezorgd voor de organistatie.

Een speciale dankbetuiging gaat uit naar Kas di Regatta, Victor Wijnand, Pamela Teitel, Alexander Tromp, Ton Nuijten, Kabes Soliano en de sponsoren te weten: Alpha & Omega, Black Ice, Bondigro, Budget Marine, Budget Car Rental, Chirino Dental Clinic, Foster BV, JC Herrera, Jibe City Shop, Jopi Soleano , Kitecity Bonaire , Now Immigration, Obersi Group , Ruxi Gril, Sweet Treats Bonaire.

