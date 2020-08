3 Gedeeld

Kralendijk – Heeft u milde klachten zoals lichte verhoging, niezen, beginnende hoest of onaangename kriebel in de keel? Dan kunt u een afspraak maken voor een test bij de COVID drive-thru op dinsdag 18 augustus van 16.00 – 18.00.

Publieke Gezondheid van het OLB organiseert in samenwerking met Fundashon Mariadal en huisartspraktijken volgende week een ‘COVID drive-thru’. De gebruikelijke werkwijze is dat tests afgenomen worden bij de patiënt thuis, maar door op 18 augustus een COVID drive-tru te organiseren wil Bonaire met zo min mogelijk blootstelling van inwoners en medisch personeel zoveel mogelijk mensen testen. In april 2020 is de COVID drive-thru voor het eerst geïntroduceerd op Bonaire.

Bel voor een afspraak naar 0800-0800

U kunt tussen 8 uur ’s ochtends en 10 uur ‘s avonds bellen naar het gratis telefoonnummer 0800-0800 om u aan te melden voor een test. Als uw klacht heel licht is krijgt u een afspraak voor de Drive-thru. De medewerker zal u een aantal vragen stellen en u daarna een afspraak geven met een tijdstip waarop u dinsdag langs kunt komen. De afspraak is tussen 16:00 en 18:00 uur, zonder afspraak wordt u niet getest. Dit geldt voor zowel volwassenen als kinderen.

Als uw klachten zodanig zijn dat het niet kan wachten tot dinsdag, wordt uw telefoonnummer doorgegeven aan de verpleegkundige. De verpleegkundige belt dan terug, stelt een aantal vragen en maakt een afspraak om bij u thuis te komen testen. U ontvangt daarvoor aparte instructies.

Iedereen die klachten heeft die zouden kunnen wijzen op COVID-19 wordt geadviseerd om thuis te blijven tot de uitslag van de test bekend is.

Hoe werkt de COVID drive-thru?

Er wordt een grote tent ingericht, waar de tests kunnen worden afgenomen terwijl mensen in hun auto blijven zitten. De entree van de drive-thru is locatie Publieke Gezondheid, Kaya Gilberto F. Betico Croes 24, Kralendijk. Dat is het blauwe gebouw tegenover het stadion.

Op de parkeerplaats naast het gebouw staat een tent. Wanneer u langs de tent rijdt neemt een medewerker een monster af. Dit wordt gedaan door een wattenstaafje door de keel en neus van de patiënt te strijken. Een tweede medewerker registreert uw persoons- en andere gegevens. De geteste personen ontvangen hierna een folder, over hoe en wanneer zij de testuitslag zullen ontvangen. Er kunnen maximaal twee personen per auto getest worden.

Maatregelen

Het is belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen blijft houden. Dus vermijd drukke plekken en houd anderhalve meter afstand van elkaar. Ook binnen. Alleen zo beschermen wij elkaar en houden wij de verspreiding van het virus tegen. Alleen samen krijgen wij COVID-19 onder controle.

