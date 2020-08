216 Gedeeld

Kralendijk – De directie van Cuba Compagnie laat in een bericht weten dat het onverantwoord is om onder de huidige omstandigheden de Salsa avond door te laten gaan. De Salsa avonden op donderdag zijn populair en worden druk bezocht. Veel mensen staan dan dicht op elkaar en de normale COVID-19 regels zijn dan moeilijk te volgen.

Wij moeten de feiten onder ogen zien. Corona is niet voorbij. Dat laat ook de situatie op Aruba zien. Het virus is zeer besmettelijk. Wij moeten nu dus even geen drukke bijeenkomsten organiseren en risico’s opzoeken en “de kat op het spek binden”.

Bonaire is tot nu gespaard gebleven voor een grote uitbraak van COVID-19. Na maanden van lock-down laten we weer voorzichtig toeristen toe op ons eiland. Dat geeft onze zwaar getroffen toeristische sector weer wat hoognodige financiele adem.

Maar om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan zijn duidelijke regels nodig. En die regels moeten we strak volgen. Allemaal. We moeten het samen doen. Alleen zo krijgen wij het virus in bedwang en kunnen we open blijven zoals nu.

De overheid moet die regels stellen en voorbeeld geven. Dat is niet gelukt met bijvoorbeeld ‘taste of Bonaire’ Daarom nemen wij nu zelf onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en leggen ons beperkingen op omdat wij ons eiland open willen houden.

“Alleen samen houden wij het virus er onder”, aldus Directie Cuba Compagnie

