TikTok kent vele leuke online dans challenges | Foto TikTok

Kralendijk – Het Patform Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind op Curaçao waarschuwd voor een gevaarlijke online challenge die rondgaat onder de jeugd in groep 8 en op de middelbare school, dit meldt het Antilliaans Dagblad vanmorgen.

De uitdaging is om 1 kind omhoog te laten springen en vervolgens laten twee andere kinderen, die ernaast staan, de jongen tackelen voordat de grond geraakt wordt. De springende persoon kan zo op zijn rug belanden waardoor het kind botbreuken kan oplopen en het kan blindheid veroorzaken.

Online challenges zijn helemaal hip onder de jeugd. In principe zijn deze internetuitdagingen geen probleem. Een spelletje ‘doen, durf of de waarheid’ was vroeger ook niet verkeerd. De meeste internet challenges hebben een onschuldig karakter. Ze zijn gek en grappig en leuk om te delen. Maar soms zijn ze echter ontzettend gevaarlijk en kinderen zien de risico’s daar niet altijd van in.

Ouders en leerkrachten wordt gevraagd om met de kinderen te praten over deze challenge en de mogelijke gevolgen om te voorkomen dat er ongelukken ontstaan.