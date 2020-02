21 Gedeeld

Kralendijk – Met een grote groep van 108 vrijwilligers is Echo erin geslaagd 35 locaties te ontdekken met groepen lora’s, waaronder 8 in Washington Slagbaai National Park. Op 25 januari zijn er 1228 lora’s geteld.

Echo is blij met de cijfers, maar zullen nog een aantal gebieden gaan monitoren waar nog niet geteld is. In juli van dit jaar zal er een tweede teldag georganiseerd worden. Het doel is om de groepen lora’s tijdens het droge seizoen te volgen. Markeer 25 juli in uw agenda, wilt u er deze keer ook bij zijn, neem dan contact op met Echo telefoon +599 701 1188