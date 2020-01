9 Gedeeld

Kralendijk – Heeft u een auto of motor? Dan moet u binnenkort de motorrijtuigenbelasting betalen voor 2020. U krijgt hierover uiterlijk begin februari met de post een brief thuis gestuurd. Hierin staat hoeveel u moet betalen, en wanneer u betaalt.

Wilt u in twee delen betalen?

U mag het bedrag in twee delen betalen, als u dat wilt. Zo doet u dat:

De eerste helft betaalt u vóór 1 april 2020.

De tweede helft betaalt u vóór 1 juli 2020.

Heeft u op 1 april 2020 nog niets betaald? Dan moet u het hele bedrag op 2 april 2020 betalen. In de brief die u van ons ontvangt staat meer informatie over het betalen in twee delen.

Wilt u eerder betalen?

U kunt de motorrijtuigenbelasting al betalen vóórdat u de brief heeft. U kunt betalen met internetbankieren of bij het loket van uw bank. Zet bij ‘betaalkenmerk’ uw CRIB-nummer/0120plaatnummer. Uw bankafschrift is het bewijs dat u betaald heeft.

In het schema hieronder kunt u zien hoeveel u moet betalen. Kijk naar de brandstof en de letter op uw kentekenplaat.

Kenteken Kenteken Brandstof (letter) Grondslag Heel jaar Half jaar plaat Benzine B of V B USD 190.00 USD 95.00 USD 8.40 Diesel B of V D USD 838.00 USD 419.00 USD 8.40 Benzine TX of AB C USD 137.00 USD 68.50 USD 8.40 Diesel TX of AB E USD 209.00 USD 104.50 USD 8.40 Benzine MF A USD 137.00 USD 68.50 USD 5.60 Diesel Z G USD 1,257.00 USD 628.50 USD 5.60

Meer weten?

Heeft u vragen hierover? Mail dan naar belasting-olb@bonairegov.com. Of bel 717 5330 met extensie 2637 of 715 5326.