Kralendijk- Flamingo Express Dutch Caribbean (FXDC Post) laat weten dat per 1 januari 2020 de tarieven voor het versturen van een brief of pakket omhoog zullen gaan.

FXDC Post is since januari 2014 de concessiehouder voor alle postale diensten op Bonaire, Saba en St Eustatius. In het concessiebesluit voor de postbezorging op de BES zijn tarieven voor de uitvoering van de diensten vastgesteld. De tarieven zijn sinds overname van de postdiensten door FXDC niet gewijzigd.

FXDC wijst er op dat het aantal poststukken de afgelopen jaren drastisch gedaald is. FXDC Post zegt ook dat zij heeft getracht de dalende omzetten te compenseren met e -commerce en cross- border activiteiten.

Daarnaast is de organisatie al een tijd bezig met het uitbreiden van haar dienstenpakket om de terugval van de dalende postvolumes op te vangen. Ondanks deze inspanningen zijn de operationele kosten dermate toegenomen dat de rendabiliteit van de concessie in gevaar komt.

FXDC Post voelt zich genoodzaakt om per 1 januari 2020 de tarieven te verhogen om de dienst rendabel te houden, maar geeft (nog) geen details over de omvang van de stijging. Wel zegt het postbedrijf te rekenen op het begrip van de klanten.