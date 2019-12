Kralendijk – Zoals iedereen wel gemerkt heeft is de verkoop van vuurwerk begonnen en wordt er al volop vuurwerk afgestoken. Veel honden en katten zijn bang en rennen in paniek weg. Op social media is al te zien dat er nu al veel honden vermist worden. Animal Shelter heeft een aantal tips om je huisdieren veilig te houden. De lijst van bedrijven die een vergunning hebben om vuurwerk af te steken is bijgesloten.

BESTE TIP: Om je huisdier te kalmeren is er Florence Ditlow’s Rescue Remedy. Verkrijgbaar bij Animal Shelter Bonaire, DA Drogist of Just 4 Pets.

• Is jou hond of kat bang voor vuurwerk, houd ze deze dagen binnen en zorg dat ze niet de straat op kunnen vluchten!

• Sluit ramen en gordijnen om het geluid van vuurwerk te dempen

• Zet wat muziek of tv op om de vuurwerkgeluiden te maskeren

• Zorg voor een plek waar het veilig en comfortabel is

• Zorg ervoor dat je huisdier een halsband en label met een telefoon nummer heeft

• Huisdieren zullen waarschijnlijk meer drinken, dus vul hun waterbak tot de rand