Bonaire Verblijfsnormen Caribisch Nederland aangepast Redactie 23-06-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Vanaf 1 juli 2024 gaan er nieuwe regels in voor verblijf op Bonaire, Saba en St.-Eustatius. Deze aanpassingen zijn ingevoerd om te voldoen aan de stijgende kosten van levensonderhoud en het verhoogde minimumloon. Sinds 10 oktober 2010 zijn de normbedragen voor gezinshereniging niet geïndexeerd, waardoor een update noodzakelijk werd.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de inkomenseisen voor verschillende verblijfsdoelen. Voor arbeidsgerelateerde verblijfsaanvragen moet het bruto-inkomen minimaal gelijk zijn aan het nieuwe minimumloon van $1.750,67 per maand voor de resterende maanden van 2024. Voor gezinshereniging, adoptie- en pleegkinderen en gepensioneerden is het vereiste inkomen verhoogd naar 120% van het minimumloon, wat neerkomt op $2.100,80 per maand. Aanvragen voor kinderen die niet in Caribisch Nederland geboren zijn, moeten voldoen aan een inkomenseis van 140% van het minimumloon, oftewel $2.450,94 per maand.

Voor studenten is het vereiste inkomen vastgesteld op minimaal 50% van het minimumloon, wat neerkomt op $875,34 per maand. Aanvragen die vóór 1 juli 2024 zijn ingediend vallen onder de oude normen. Voor alle andere verlengingsaanvragen die na deze datum worden ingediend gelden de nieuwe normen.

Verlenging

Mensen die na 1 juli 2024 de derde achtereenvolgende verlengingsaanvraag indienen, behouden de oude norm. Voor alle andere verlengingsaanvragen die na 1 juli 2024 worden ingediend, gelden de nieuwe normen.

Onvolledige aanvragen zorgen voor vertragingen en kunnen leiden tot een wachttijd van 5 tot 6 maanden. Als alle benodigde documenten compleet zijn ingediend, kan een vergunning sneller worden afgegeven. Inkomen moet ook doorgegeven worden aan de Belastingdienst Caribisch Nederland door aangifte te doen van inkomstenbelasting, zodat de IND CN de inkomensnorm kan toetsen.