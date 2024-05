Nieuws van Bonaire Applaus én verontwaardiging na handhavend optreden OLB bij Karel’s Pier Redactie 16-05-2024 - 1 minuten leestijd

Een beeld van het verwijderen van de zonder toestemming aangelegde trap. Foto: OLB

KRALENDIJK – Op woensdag is er op het eiland zowel met applaus als met verontwaardiging gereageerd op handhavend optreden van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) bij Karel’s pier aan de zee promenade.

Het OLB kwam in actie nadat de uitbater van Karel’s Beach Bar een trap had aangebracht, waar nog geen vergunning voor was afgegeven. “De Directie Toezicht en Handhaving heeft deze week de trap voor het nieuwe deel van Karel’s Beach Bar verwijderd”, laat het OLB in een bericht op sociale media weten.

Volgens het OLB was aan de bar een bouwstop opgelegd, maar is toch doorgegaan met het bouwen van de trap. “Het is niet toegestaan om te bouwen op overheidsgrond zonder toestemming”, schrijft het OLB.

Moeizaam

Eigenaar Karel Visser had eerder in een gesprek met ABC Online Media aangegeven dat de gesprekken met het OLB over de aan te leggen trap moeizaam liepen.

Hoewel sommige burgers het optreden toejuichen, stellen anderen er vraagtekens bij, omdat er niet consistent zou worden opgetreden. Toch is recent ook op andere plekken handhavend opgetreden.