Curaçao BHRO feliciteert Curaçao met geassocieerd lidmaatschap CariCom Redactie 13-06-2024 - 1 minuten leestijd

Finies en Pisas troffen elkaar recentelijk op een conferentie in de regio. Foto: BHRO

KRALENDIJK- Bonaire Human Rights Organization (BHRO) heeft een brief geschreven aan de premier van Curaçao, Gilmer (Pik) Pisas, om de regering van het buureiland te feliciteren met de aansluiting als geassocieerd lid van de Caribische Gemeenschap (CariCom).

Volgens BHRO markeert deze prestatie een nieuw hoofdstuk in de betrokkenheid van Curaçao bij de regio en benadrukt dat de associatie sterkere regionale samenwerking en integratie zal bevorderen. “Wij vertrouwen erop dat het lidmaatschap van Curaçao niet alleen zal bijdragen aan de ontwikkeling en welvaart van Curaçao, maar ook de banden van eenheid en solidariteit tussen de lidstaten van CariCom zal versterken,” schrijft BHRO in een brief ondertekend door James Finies.

Stralende toekomst

Volgens BHRO zullen de gezamenlijke inspanningen van de gemeenschap ongetwijfeld leiden tot een stralendere toekomst voor iedereen.