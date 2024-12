Vacatures Bonaire Vacature Multifunctioneel Analist Melanie Zandwijk 13 december 2024

Is werken in een laboratorium jouw passie en wil je bijdragen aan de volksgezondheid en het milieu op Bonaire? Houd je van een dynamische werkomgeving en wil je samen met ons bouwen aan een laboratorium gericht op publieke gezondheid, water, voedsel, bodem en lucht? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

Je maakt onderdeel uit van een toegewijd team analisten dat zich richt op het uitvoeren van testen met hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening.



Een greep uit je dagelijkse taken:



Uitvoeren van gestandaardiseerde en gespecialiseerde analyses op meerdere gebieden zoals medische microbiologie, serologie, immunologie, moleculaire diagnostiekmicrobiologische en chemische testen van water, voedsel, bodem en lucht.

Je bent medeverantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van en veilig gebruik van het instrumentarium en de benodigde materialen zoals reagens en controles.

Je draagt bij aan het kwaliteitssysteem door SOP’s op te stellen, rapportages te maken, trendanalyses uit te voeren, ondersteunen in de voorbereiding van accreditaties en kwaliteitsborging.

Je voert verificaties uit voor de nieuwe testen die worden geïntroduceerd binnen het laboratorium

Wie zoeken wij?

We zoeken een voltijd multifunctioneel analist die breed inzetbaar is.

Je hebt afgeronde MBO4/HBO-laboratorium-opleiding, bij voorkeur in een microbiologische, chemische, biochemische en/of bioanalytische richting.

Je hebt 3 tot 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.

Je hebt actuele kennis van werkprocessen binnen een laboratorium en de bijbehorende kwaliteits- en meetsystemen, analyseapparatuur en informatie en veiligheidssystemen.

Je bent een dynamische teamspeler met een leergierige houding en bereidheid om je verder te ontwikkelen via training en opleiding.

Je werkt zeer nauwkeurig en klantgericht, en hebt een pro-actieve samenwerking met je directe collega-analisten en specialisten die het team bijstaan.

Wie is Bonlab en wat bieden wij?

Bonlab is een groeiend en ambitieus laboratorium, geaccrediteerd volgens ISO 15189 en 17025.

We zijn een dynamische organisatie in ontwikkeling, met een divers team van professionals die samenwerken aan hoogwaardige analyses en innovatieve diensten op het gebied van volksgezondheid, milieu en voedselveiligheid. Wij bieden een inspirerende werkomgeving waarin kwaliteit, professionaliteit en klantgerichtheid centraal staan

Wij bieden een jaarcontract met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.

Het gaat om een functie met een 39,5-urige werkweek en goede secundaire voorwaarden met een salarisindicatie tussen $ 2519,- en $ 3867,- bruto per maand (afhankelijk van je (werk)ervaring).

Geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatiebrief. Wij ontvangen deze graag uiterlijk 5 januari 2025 per e-mail op [email protected]. Heb je vragen over deze functie, neem dan contact op met Jeny Molina via [email protected]

