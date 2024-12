Milieu Verhoogde dioxinewaarden gemeten na brand op landfill Bonaire Hans Hofstra 13-12-2024 - 2 minuten leestijd

Het RIVM heeft verhoogde dioxinewaarden gemeten.

KRALENDIJK – Uit een tussentijdse rapportage van het RIVM blijkt dat de brand op de landfill bij Lagun op 5 november 2024 heeft geleid tot verhoogde dioxinewaarden in de omgeving. Dit werd bekendgemaakt door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Het RIVM voerde onderzoek uit naar de impact van de brand, waarbij schadelijke stoffen zijn vrijgekomen en verspreid door rook.

De Milieuongevallen Dienst (MOD) van het RIVM verzamelde bodem-, planten- en veegmonsters in de nabijheid van de afvalstortplaats. De eerste resultaten van de dioxine-analyses tonen verhoogde concentraties aan in planten binnen een straal van 4 kilometer van de afvalstortplaats.

Binnen 2 kilometer: Aanzienlijk verhoogde dioxinewaarden.

Aanzienlijk verhoogde dioxinewaarden. Tussen 2 en 4 kilometer: Licht verhoogde dioxinewaarden.

De verspreiding van de schadelijke stoffen werd bepaald door de oostelijke wind tijdens de brand. Dioxines ontstaan onder andere bij de verbranding van plastic en staan bekend om hun schadelijke effecten op de gezondheid en het milieu. Verdere analyses zijn nog in uitvoering en zullen in een later stadium worden gedeeld.

Gezondheidsadvies voor bewoners

De afdeling Publieke Gezondheid van het OLB heeft adviezen opgesteld om mogelijke blootstelling aan dioxines te minimaliseren. Hoewel kortdurende blootstelling via voedsel geen directe gezondheidsproblemen veroorzaakt, kan langdurige inname van verhoogde dioxinewaarden risico’s met zich meebrengen. Er wordt geadviseerd om consumptie van groenten en fruit te vermijden uit het gebied. Ook wordt er geadviseerd om consumptie van kip, eieren, vlees of melk afkomstig van dieren die in het getroffen gebied hebben geleefd te vermijden.

De resultaten van de verdere analyses worden binnenkort verwacht. Het OLB heeft aangegeven deze resultaten en eventuele aanvullende maatregelen te delen zodra deze beschikbaar zijn.

