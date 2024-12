Politiek & Bestuur Eilandsraad Bonaire op dienstreis in Nederland Redactie 13-12-2024 - 2 minuten leestijd

Een deel van de delegatie van de Eilandsraad bij het congres gewijd aan de viering van 70 jaar Statuut. Foto: Griffie

KRALENDIJK- Van 4 tot en met 13 december 2024 brengt de Eilandsraad van Bonaire een bezoek aan Nederland. De reis staat in het teken van kennisdeling, netwerken en het versterken van samenwerkingsverbanden met diverse instanties en partners binnen het Koninkrijk.

De reis begon op woensdag 4 december met een bezoek van de enquêtecommissie Bonaire, bestaande uit Rolanda Hellburg Makaai, Cyrill Vrolijk en Benito Dirksz en de griffier, aan de enquêtecommissie voor gemeente Almere. Dit bezoek bood waardevolle inzichten in het proces en de praktische aspecten van raadsenquêtes.

Op donderdag 5 december bezochten de aanwezige raadsleden de gemeente Barendrecht. Dit bezoek was gericht op het uitwisselen van kennis en ideeën, evenals het uitbreiden van het netwerk van de griffie.

Vrijdag 6 december stond in het teken van een overleg met de enquêtecommissie in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst werden verschillende inzichten gedeeld over de werking van raadsenquêtes.

Op maandag 9 december bracht de Eilandsraad een bezoek aan de Raad van State. Dit bezoek bood gelegenheid om van gedachten te wisselen over de rol van de Raad van State in democratische processen en om thema’s met betrekking tot Bonaire te bespreken. Diezelfde dag ontmoetten de raadsleden ook de gevolmachtigde minister van Aruba, mr. J. Thijsen, in het Arubahuis. Deze bijeenkomst bood inzicht in de representatie van Caribische bevolkingen in Nederland en diende als voorbereiding op een mogelijke representatie van de bevolking van de BES-eilanden in Nederland.

Daarnaast waren er bijeenkomsten tussen de BES-eilanden om de volgende BES-summit te plannen.

Congres en gala

De Eilandsraad zal ook deelnemen aan een driedaags congres in Nieuwspoort, waar thema’s als bestaanszekerheid en democratische vraagstukken centraal staan. Tot slot woont de delegatie een gala bij ter gelegenheid van 70 jaar Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dus een goed moment om te netwerken.

