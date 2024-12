Sport & Vrije tijd Bobbi-Lynn de Jong benoemd tot ambassadeur van Bonaire Hans Hofstra 13-12-2024 - 1 minuten leestijd

Bobbi-Lynn is als 14-jarige surftalent aangewezen als nieuwe ambasadeur van het eiland.

KRALENDIJK – De Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft de 14-jarige Bobbi-Lynn de Jong aangewezen als nieuwe ambassadeur van het eiland. Tijdens de bijeenkomst waarin de TCB haar cijfers van het vierde kwartaal bekendmaakte, werd de jonge windsurfster in het zonnetje gezet. De Jong heeft dit jaar grote indruk gemaakt met haar prestaties op het wereldtoneel in de surfsport.

De Jong domineerde dit jaar zowel op de foil als op de fin en kroonde zich tot wereldkampioen jeugd bij de Professional Windsurfers Association (PWA). Ook bij de senioren maakte ze indruk: in de foil slalom behaalde ze een vierde plaats in het eindklassement en in de slalom X voor vrouwen eindigde ze op een negende plaats.

Bobbi-Lynn de Jong werd op donderdagmiddag bij de huldiging vergezeld door haar familie. In haar reactie bij de bijeenkomst van de TCB liet zij het volgende weten: “Ik ben heel erg vereerd om hier te zijn. Dit jaar heb ik veel gereisd. Ik ben heel erg blij dat ik voor Bonaire mocht uitkomen. Dank jullie wel.”

