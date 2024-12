Vacatures Bonaire Vacature Social Media Manager | Content Creator Melanie Zandwijk 13 december 2024

Ben jij creatief, altijd online en een echte social media duizendpoot? Bij Sunbelt Realty krijg je de kans om ons merk (met zeven verschillende afdelingen) een flinke boost te geven. Als Social Media Manager / Content Creator (32-40 uur per week) zorg jij ervoor dat we opvallen en onze volgers inspireren!

Wat ga je doen?

Als onze social media-expert is geen dag hetzelfde. Jij zorgt ervoor dat onze socials altijd up-to-date zijn. Dit ga je doen:

Creatieve content maken: bedenk, maak en bewerk toffe posts, video’s, foto’s en advertenties. Ervaring met Adobe-apps of soortgelijke programma’s? Pluspunt!

bedenk, maak en bewerk toffe posts, video’s, foto’s en advertenties. Ervaring met Adobe-apps of soortgelijke programma’s? Pluspunt! Dagelijkse social media-beheer: reageer snel op vragen, berichten en opmerkingen van onze volgers.

reageer snel op vragen, berichten en opmerkingen van onze volgers. Contentkalender bijhouden: zorg voor een gestructureerde planning en blijf inspelen op trends.

zorg voor een gestructureerde planning en blijf inspelen op trends. Inhaken op actualiteiten: volg wat er speelt op Bonaire en vertaal dit naar content (ook voor onze afdelingen).

volg wat er speelt op Bonaire en vertaal dit naar content (ook voor onze afdelingen). Samenwerken: werk samen met onze zeven afdelingen om verhalen, successen en doelen te vertalen naar creatieve content.

Wie ben jij?

We zoeken een sociale, creatieve alleskunner met een flinke dosis initiatief. Jij:

Kunt schrijven en communiceren in Nederlands en Engels . Spreek je ook Papiamentu en/of Spaans ? Bonuspunten!

. Spreek je ook en/of ? Bonuspunten! Hebt een rijbewijs B (af en toe moet je ergens naartoe).

(af en toe moet je ergens naartoe). Bent flexibel , creatief en toont veel initiatief.

, creatief en toont veel initiatief. Hebt humor, een vlotte babbel en durft op mensen af te stappen.

Schrikt er niet voor terug om je handen uit de mouwen te steken.

Wat krijg je van ons?

Een afwisselende baan in een superleuke, dynamische werkomgeving .

. Alle vrijheid om jouw creativiteit de vrije loop te laten.

Mogelijkheden voor cursussen om jezelf verder te ontwikkelen.

Een passend salaris dat past bij jouw rol en ervaring.

Klaar om de stap te zetten?

Stuur vóór 22 december je cv en motivatiebrief naar [email protected]. Wie weet verwelkomen we je binnenkort als onze nieuwe Social Media Manager!

Over Sunbelt Realty

Sinds 1993 is Sunbelt Realty actief op Bonaire. Als makelaarskantoor bemiddelen wij in verkoop en verhuur, taxeren en adviseren we over de ontwikkeling van onroerende zaken. Wij onderscheiden ons door een servicegerichte en deskundige aanpak.

Meer weten? Bezoek www.sunbeltbonaire.com.

0