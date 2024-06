Algemeen Eerste fase van nieuw parkeerterrein Brionplein geopend Redactie 12-06-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - ABC Online Media

KRALENDIJK – Ondanks de vertraging is gisteren de eerste fase van het nieuwe parkeerterrein op het Brionplein officieel geopend. Deze ontwikkeling wordt gezien als een belangrijke stap om de parkeerdruk in het stadscentrum te verlichten. In deze eerste fase zijn er 64 parkeerplaatsen gerealiseerd.

De werkzaamheden gaan nu verder met de tweede fase van het project, waarin nog eens 53 parkeerplaatsen worden aangelegd. Als het hele project klaar is, zal dit een grote verlichting zijn voor de parkeerproblemen in het drukke stadscentrum.

2e fase Foto – ABC Online Media

De ingang van het nieuwe parkeerterrein is aan de Kaya Hermandad. Er zijn twee uitgangen: één naar de Kaya Gilberto F. Croes en één naar de Julio A. Abraham Boulevard.

Ingang Kaya Hermandad Foto -ABC Online Media