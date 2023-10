Bericht over nieuw Brionplein in Kralendijk leidt tot veel kritische reacties

KRALENDIJK – Een naar het lijkt prematuur uitgestuurd persbericht over het nieuw aan te leggen Brionplein op het lege terrein van de voormalige gevangenis heeft de afgelopen twee dagen zowel online als onder burgers onderling op het eiland geleid tot veel commentaar.

Veel inwoners reageerden verrast en vaak ook verontwaardigd over het bericht over de aanleg van het plein met de nodige groenvoorziening. Tot nog toe was door het bestuurscollege steeds gemeld dat op de plek naast het postkantoor een grote parkeerplaats zouden worden aangelegd, om het acute gebrek aan parkeerplaatsen in het centrumgebied enigszins te verhelpen.

Op vrijdag verschenen daarom nieuwe versies van de berichtgeving, waarbij wordt aangegeven dat maar een deel van het terrein gaat dienen als plein met groenvoorziening, maar dat er nog altijd 96 parkeerplaatsen zullen worden aangelegd.

Hoewel een enkeling juist positief reageerde over het bericht over meer groen en recreatiegebied, wijzen veel burgers op het aperte gebrek aan parkeergelegenheid in de binnenstad, wat voor velen lastig is. “Ik zou de binnenstad graag vaker bezoeken en er willen winkelen. Maar het is onmogelijk parkeerplaats te vinden”, zo reageert een lezeres op het bericht dat namens het Openbaar Lichaam werd uitgestuurd. Zij krijgt van anderen veel bijval.

Geen toeval

Het heeft er alle schijn van dat de timing van het bericht niet toevallig was, namelijk 1 dag nadat het zittende bestuurscollege met een motie van wantrouwen naar huis werd gestuurd. MPB en UPB hebben veel nadruk gelegd op het aanleggen van nieuwe voorzieningen en verbetering van de infrastructuur.

Het BC lijkt de plannen over het park, annex parkeerterrein, uit te hebben willen doen, vóór het nieuwe bestuurscollege aantreedt. Helaas heeft dit ook geleid tot onvolledige, dan wel onduidelijke communicatie over de exacte bedoelingen met het terrein.