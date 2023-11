Parkeerplaats Brionplein in januari afgerond

KRALENDIJK – De start van de renovatie van het nieuwe Brionplein is gestart. Afgelopen week werden de hekken al geplaatst om het bouwterrein. Deze week is er gestart met het leggen van de eerste klinkers. De verwachting is dat fase 1 van het plein in januari is afgerond.

Het terrein waar vroeger de oude gevangenis van Bonaire stond wordt volledig gerenoveerd. In verschillende fases zal het ‘modderterrein’ worden omgetoverd tot een moderne omgeving. Er worden nieuwe parkeerplekken, een toiletgebouw, een plein voor een podium, speelplek voor kinderen en zitplaatsen gecreëerd.

Brionplein in aanmaak

Tot afgelopen week kon er nog worden geparkeerd. Op dit moment is dat niet meer mogelijk. Grote hekken staan om de oude parkeerplaats heen. Door de kerstvakantie zal de bouw van het nieuwe Brionplein voor drie weken stil komen te staan. De eerste fase zal dus hoogstwaarschijnlijk pas eind januari worden afgerond. De bouw van het parkeerterrein is dan afgerond.