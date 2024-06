Nieuws van Bonaire Weerbericht van Bonaire: Orkaanseizoen officieel begonnen Redactie 03-06-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Ook al zijn ze nog niet in aantocht, het orkaanseizoen is officieel begonnen. Komende week lijkt rustig te blijven. De maximumtemperatuur gaat iets omhoog. Met 28 tot en met 33 graden Celsius zal het een warme week gaan worden. De wind lijkt op dinsdag en woensdag iets af te nemen. De kans op een bui is klein.

Het National Hurican Center maakte begin april ook de namen bekend die dit jaar aan de orkanen gegeven gaan worden. Alberto, Beryl, Chris, Debby, Ernesto, Francine, Gordon, Helène, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Milton, Nadine, Oscar, Patty, Raphael, Sara, Tony, Valerie en William zullen dit jaar gekoppeld gaan worden aan nieuwe stormen.

De wind zal komende dagen afnemen. Op maandag komt deze uit het oosten. Op dinsdag ziet het er naar uit dat de wind uit het zuiden gaat komen. Daarnaast zal op deze dag de wind afnemen. Op donderdag komt de wind terug. Het kan dan hard gaan waaien (15 tot 19 knopen wind met vlagen van 25 knopen).