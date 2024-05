Sport & Vrije tijd Uitverkochte My Guardian Group Walk & Run maakt professionaliseringsslag Hans Hofstra 25-05-2024 - 3 minuten leestijd

450 deelnemers doen mee aan de My Guardian Group Walk & Run.

KRALENDIJK – Op zondag 26 mei is het zo ver. De zevende editie van de My Guardian Group Walk & Run gaat van start. De 450 deelnemers gaan om 06.30 uur van Donkey Beach richting Sorobon wandelen en/of hardlopen. De organisatie van het evenement maakt bekend dat er dit jaar een professionaliseringsslag is gemaakt. Via chips worden tijden nu officieel opgemeten. Iedere deelnemer weet na de race hoe lang hij of zij er over heeft gedaan.

,,Nee, we kunnen echt niet meer deelnemers erbij krijgen”, aldus organisator Graziëla Sheotahul. Op de lijst staan 500 deelnemers. Dit aantal liep op vrijdag zelfs op. De mensen die te laat hadden ingeschreven komen op een wachtlijst te staan. ,,Het kan niet anders. We hebben maar een beperkt aantal t-shirts en chips. Daarnaast hebben we op meerdere plekken posten voor water, waar deelnemers wat kunnen drinken. Ook al is het zo vroeg, het is warm. We willen ervoor zorgen dat iedereen genoeg drinken kan krijgen. Meer inschrijvingen is voor ons dit jaar niet haalbaar”.

De Guardian Walk & Run wordt zondag voor de zevende keer georganiseerd. Vanaf Donkey Beach zullen de volwassenen acht kilometer gaan wandelen of hardlopen richting Sorobon. Kinderen worden met een bus halverwege het parcours gebracht. Zij leggen in totaal vier kilometer af. De organisatie voor de kinderen wordt gedaan door S.V. Athene en Indebon.

De organisatie komt dit jaar met een primeur. Elke deelnemer ontving bij de inschrijving een chip. Hiermee kan exact worden bepaald hoe snel hij of zij het parcours heeft afgelegd: ,,We meten vanaf de start tot de finish iedereen zijn loop- of rentijd. Tot voorheen deden we dit handmatig. Dit was naar mijn idee niet professioneel genoeg”, aldus Sheotahul. De deelnemers van de My Guardian Group Walk & Run leggen acht kilometer af.

Winnaars naar Curaçao

Deelnemers betalen bij inschrijving tien dollar. Hiervoor krijgen zij gedurende de race te drinken en te eten, tijdsregistratie en een t-shirt. Ook worden de deelnemers na de race met een bus teruggebracht naar de start. Sheotahul: ,,Dit is niet alles. Wij doneren alle opbrengsten aan een goed doel op Bonaire”. Voor de fanatieke lopers is er meer te halen. Niet alleen zijn er medailles. Ook heeft de organisatie iets extra’s in petto. Sheotahul laat er het volgende over weten: ,,De overall winnaars man en vrouw van Aruba, Bonaire en Sint-Maarten gaan naar de grote race op Curaçao. Deze is eind oktober”.

Strijd tegen de hitte

Een hardloopwedstrijd op de Caribische eiland is niet voor iedereen weggelegd. De wedstrijd gaat van start om 06.30 uur. Dat is niet voor niets: ,,We lopen tegen de hitte aan. Er is namelijk weinig wind voorspeld. De waterposten zijn extra goed gevuld. Daarnaast is het Rode Kruis aanwezig. Om 08.30 uur is er de prijsuitreiking. Het is leuk voor ons om dit evenement te organiseren. Ik zie de Guardian Walk & Run als een leuk familie-evenement. We helpen om Bonaire in beweging te houden”.

