Politieberichten Bonaire: aanhoudingen en diefstallen
11-12-2024

Meerdere aanhoudingen na diefstallen

De politie van Bonaire heeft de afgelopen week verschillende aanhoudingen verricht in verband met diefstallen. Op zaterdag 7 december werd een 19-jarige man met initialen C.C.C.S. aangehouden aan de Kaya Karpitan op verdenking van diefstal en heling van een scooter. In een andere zaak werd op vrijdag 6 december aangifte gedaan van de diefstal van een zwarte fatbike van het merk Bikers Choice aan de Kaya Kuarta. De fiets werd binnen tien minuten gestolen.

Ook vond er een poging tot diefstal van een motorvoertuig plaats aan Sabadeco Crown West. Onbekenden probeerden een motorrijtuig van het merk Giana mee te nemen door bedrading door te knippen. Verder werd op woensdag 4 december een donkerblauwe scooter van het merk Sym type Mio gestolen aan de Kaya Yuma.

Inbraak in appartement aan Kaya Mamore

Op vrijdag 6 december werd een woninginbraak gemeld bij een appartement aan de Kaya Mamore. De inbraak vond plaats tussen 12:45 en 18:15 uur. Onder de gestolen goederen bevinden zich een Apple Airpods Max, een Go Pro Hero 11, sieraden, laptops van de merken Dell en Lenovo en een Seiko-horloge.

Aanhoudingen na vechtpartijen

De politie werd meerdere malen opgeroepen voor vechtpartijen. Op zaterdag 7 december ontstond een vechtpartij bij een horecagelegenheid aan de Kaya Dr. Jose G. Hernandez. Een man raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Eerder, op vrijdag 6 december, kwamen twee mannen van 44 en 52 jaar met elkaar in gevecht na een woordenwisseling over geld bij dezelfde horecagelegenheid. Beide mannen werden ter plekke aangehouden wegens mishandeling.

Verkeersincidenten en aanhoudingen

Op zondag 8 december werd een 34-jarige vrouw met initialen N.A.M.K. aangehouden voor rijden onder invloed aan de Miguel Pourier Boulevard. De vrouw reed haar voertuig de ‘mondi’ in na een poging een gat in de weg te ontwijken. Een blaastest wees uit dat zij meer alcohol had genuttigd dan wettelijk is toegestaan, waarna haar rijbewijs werd ingevorderd.

In een ander incident verloor een scooterbestuurder op dezelfde dag de macht over het stuur bij een bocht aan de Kaya Grandi en Kaya L.D. Gerharts. De bestuurder botste tegen een paal en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt alle zaken en roept getuigen op zich te melden indien zij meer informatie hebben.

