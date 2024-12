Nieuws uit Nederland Rectificatie: energietoelage water en stroom voorlopig toch niet verlengd Redactie 11-12-2024 - 1 minuten leestijd

Gebouw van het ministerie van BZK in Den Haag. Foto: Rijksoverheid

KRALENDIJK – Bij het tot stand komen van het artikel ‘Kabinet presenteert concrete maatregelen armoedeaanpak BES-eilanden‘ heeft Bonaire.nu abusievelijk geen onderscheid gemaakt tussen de subsidie van het Nederlandse kabinet op het vastrecht voor water en stroom en de energietoelage, de subsidie op het variabele gedeelte van de water- en elektriciteitsrekening van de inwoners van Caribisch Nederland.

De conclusie dat het kabinet bakzeil haalt en de subsidie weer verlengd is een onjuiste voorstelling van zaken.

De energierekening bestaat uit vaste maandelijkse kosten voor het netgebruik en een variabele prijs voor hoeveel energie er gebruikt wordt. Omdat de eilanden geen schaalvoordelen hebben kost het onderhouden en uitbreiden van de elektriciteitsnetten significant meer dan in Europees Nederland.

Daarom subsidieert het ministerie sinds 2014 structureel de vaste netkosten naar het niveau van Europees Nederland. De gemiddelde vaste netkosten in Europees Nederland zijn dit jaar ruim 35 dollar per maand. Deze subsidie wordt wel voortgezet.

Maar het kabinet stopt dus de sinds 2022 gerichtere ondersteuning aan huishoudens met een minima-inkomen via een energietoelage. Dit betreft een energietoelage van 1.300 dollar per jaar, per huishouden. Het kabinet beziet nog in hoeverre het de 9,5 miljoen euro voor koopkrachtmaatregelen voor 2025 kan inzetten om de tijdelijke maatregelen aan de kostenkant te verlengen, zoals de energietoelage voor minimahuishoudens.

Eventuele maatregelen worden voor de zomer van 2025 naar de Kamer gestuurd. Er komt later volgend jaar meer duidelijkheid.

