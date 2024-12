Algemeen Oud-dj Wietze de Jager haalt al €67.365 op voor voedselbank Bonaire Hans Hofstra 12-12-2024 - 2 minuten leestijd

Oud radio-dj Wietze de Jager zet zich in voor de voedselbank van Bonaire.

KRALENDIJK – Oud-dj Wietze de Jager van Qmusic is een actie gestart om €100.000 op te halen voor de voedselbank van Bonaire. Sinds de start afgelopen zondag heeft de actie al €67.365 opgeleverd.

De actie, die via sociale media en apps breed wordt gedeeld, krijgt overweldigend veel steun. De Jager maakte het tussenresultaat woensdagmiddag bekend en sprak zijn dankbaarheid uit. “Dat het zo hard zou gaan, had ik niet verwacht. Ik ben er even stil van. De reacties zijn zo hartverwarmend,” aldus De Jager in een reactie aan Bonaire.nu.

Massale steun uit alle hoeken

Mensen kunnen eenvoudig via Tikkie doneren aan het initiatief. Dit zorgde zondag echter kort na de aankondiging voor problemen door een internationale storing bij iDeal. Ondanks deze hapering bleef de steun groot.

Niet alleen particulieren reageren enthousiast; ook lokale ondernemers op Bonaire dragen hun steentje bij. Verschillende bedrijven boden donaties aan in de vorm van overnachtingen en diners, waarmee ze de actie extra kracht bijzetten.

Hartverwarmende verhalen

De Jager is geraakt door de vele persoonlijke verhalen die hij ontvangt. “Meerdere mensen die ooit zelf van de voedselbank afhankelijk waren, hebben nu een donatie gedaan. Dat is echt kippenvel,” vertelt hij. “De actie loopt nog tot en met maandag. Ook ondernemers op Bonaire kunnen zich ook nog steeds melden om mee te helpen.”

Met nog een week te gaan hoopt de oud-dj het streefbedrag van €100.000 te bereiken. Hiermee kunnen 100 gezinnen op Bonaire een jaar lang profiteren van voedselpakketten. De voedselbank van Bonaire helpt inwoners die moeite hebben om rond te komen en kan de financiële steun goed gebruiken.

Wil je bijdragen?

Doneren kan via de Tikkie-link die De Jager heeft gedeeld op zijn sociale media. Elke euro helpt om gezinnen op Bonaire te ondersteunen.

