Afkoeling zeewater Bonaire biedt hoop voor aangetast koraal Hans Hofstra 12-12-2024

Biologen in het veld bezig met de jaarlijkse onderzoeken naar verbleking - Foto Stinapa

KRALENDIJK – De zeewatertemperaturen rondom Bonaire vertonen eindelijk een daling na maanden van uitzonderlijke hitte. Waar de afgelopen maanden temperaturen van 30 graden Celsius (86 graden Fahrenheit) normaal waren en op sommige plekken zelfs piekten tot 32 graden Celsius (89,6 graden Fahrenheit), tonen recente metingen een afkoeling tot 27 graden Celsius (80,6 graden Fahrenheit).

Ook vorig jaar werden ook verhoogde temperaturen geregistreerd. Deze hoge temperaturen hebben het koraalrif rond Bonaire toen getroffen. Langdurige hitte heeft geleid tot grootschalige koraalbleking, een fenomeen waarbij koralen hun kleur verliezen en kwetsbaar worden door het verlies van symbiotische algen die essentieel zijn voor hun overleving. Eerder lieten twee eigenaren van een duikwinkel wel al weten dat vorig jaar het koraal herstelde door de koudere stromingen die later het jaar Bonaire bereikten. Voor nu blijft het afwachten of de koelere temperaturen aanhouden en of het koraal de kans krijgt om zich te herstellen.

