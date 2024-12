Gezondheidszorg Conferentie Bonaire benadrukt noodzaak samenwerking en vitaal ouder worden Redactie 12-12-2024 - 1 minuten leestijd

Een indruk van de activiteit in het conferentiecentrum van Delfins Hotel, waar door verschillende groepen op het eiland aan werd deelgenomen. Foto: OLB

KRALENDIJK – Tijdens de conferentie “Trahando pa nos grandinan” op 2 december werd het belang van samenwerking tussen organisaties in de ouderenzorg op Bonaire benadrukt.

De conferentie, een initiatief van de Cockpitgroep Ketenalliantie Ouderen (CKO), richtte zich op actief en vitaal ouder worden, terwijl ook aandacht werd besteed aan de zorg voor kwetsbare ouderen.

In het eerste deel van de conferentie werd besproken hoe senioren actief kunnen blijven en een rol in de samenleving kunnen spelen. Lokale cultuur speelt daarbij een belangrijke rol, met als voorbeeld ouderen die samen muziek maken bij Hòfi Kultural. Mantelzorgers kregen speciale erkenning en er werd gesproken over de ondersteuning die zij nodig hebben.

Het tweede deel van de conferentie richtte zich op hoe ouderen snel en eenvoudig toegang kunnen krijgen tot hulp, zoals via het loket Aksesibel of door hulp in de wijk te organiseren.

Tijdens de conferentie werd ook de campagne “Mi ta” gelanceerd, een serie videoclips die Bonairiaanse ouderen eert en laat zien hoe senioren op leeftijd nog actief kunnen zijn.

De conferentie maakt deel uit van het ouderenbeleid, waarin zowel actieve als kwetsbare ouderen centraal staan. Het initiatief werd ondersteund door organisaties als het OLB, Sentro Akseso, Fundashon Mariadal, de Zorg en Welzijn Groep, en ZJCN.

