Natuur Stinapa-vrijwilligster Nicolette Love ziet brydevinvis nabij Koning Willem Alexander reservaat Hans Hofstra 25-05-2024 - 2 minuten leestijd

Een brydevinvis werd gespot bij Bonaire. Foto: Nicolette Love

KRALENDIJK – Het moet voor Nicolette Love de dag van haar leven zijn geweest. Afgelopen dinsdag kwam de vrijwilligster van Stinapa oog in oog te staan met een brydevinvis. De ongeveer 13-meter lange vinvis werd gesignaleerd bij het Koning Willem Alexander Reservaat. Voor de van California afkomstige Love werd het de ervaring van haar leven.

,,Dit was ongelofelijk. Het was absoluut de mooiste ervaring in mijn leven”, aldus Nicolette Love die haar verhaal bij Bonaire.nu komt doen. ,,Ik doe voor mijn schoolproject in Amerika vrijwilligerswerk op Bonaire. Mijn werk is gericht op conservationwerk. Als vrijwilliger ondersteun ik Stinapa. Ik help hen bij het STCLD-probleem op het eiland. Toevalligerwijs had ik afgelopen dinsdag de ervaring van mijn leven. In de duik zagen we een walvis”.

In het Koning Willem-Alexander reservaat werden de vrijwilligers inderdaad verrast met een brydevinvis. Een bijzonder moment. Niet vaak worden deze walvisachtige soorten gespot. ,,Ik heb rond de 250 duiken op Bonaire gedaan. Maar dit was de mooiste”, aldus Love die nog steeds woorden zoekt voor het bijzondere moment. ,,Het was chaotisch. We waren vlakbij het reservaat, toen de walvis werd gespot. Het was op de terugweg naar Kralendijk. We zaten in de boot en voeren er naar toe. Het was dus niet op de duikspot zelf. Meteen trok ik mijn vinnen en masker aan. Ik stond te trillen op mijn benen van de spanning. Met enige afstand van de walvis zijn we in het water gesprongen. Meteen heb ik mijn Gopro aangezet. De ervaring die ik toen heb gekregen is onbeschrijfelijk. Ik zal dit eeuwig blijven herinneren”. Een brydevinvis werd gespot in het Koning Willem-Alexander reservaat. Foto: Nicolette Love