Luchtvaart & Reizen Air Antilles opnieuw de lucht in na bemachtiging cruciale vergunning Redactie 25-05-2024 - 2 minuten leestijd

Een vliegtuig van Air Antilles op de luchthaven van Bonaire: Foto: ABC Online Media

MARIGOT, St. Martin – Enkele maanden na de overname door de groep Edeis en collectivité Saint-Martin, heeft Air Antilles eindelijk het benodigde luchttransportcertificaat (CTA) ontvangen van de Franse burgerluchtvaartautoriteit. Hiermee kan de carrier opnieuw beginnen met de vluchtuitvoering.

De maatschappij hoopt in elk geval weer de eilanden Saint-Barthélemy, Frans Sint-Maarten, Guadeloupe en Martinique met elkaar te verbinden.

De afgelopen periode werd hard gewerkt aan het voldoen aan de voorwaarden van de Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), zoals het weer luchtwaardig maken van de vier nog resterende vliegtuigen en de bijscholing van piloten.

De collectivité Saint-Martin en andere aandeelhouders hebben met opluchting gereageerd op het nieuws. Tickets zullen nu op korte termijn in de verkoop gaan via de gebruikelijke kanalen.

Winair en CaribSky

Air Antilles was jarenlang een belangrijke partner van het op Nederlands Sint-Maarten gevestigde Winair, aan wie het toestellen beschikbaar stelde voor de langere routes, zoals die naar Aruba, Bonaire en Curaçao. Een langdurig arbeidsconflict leidde vorig jaar tot een gecontroleerd faillissement en een doorstart in sterk afgeslankte vorm.

Vóór het faillissement werd onder meer met Winair en Liat samengewerkt in de zogenaamde CaribSky Alliance, maar of die nieuw leven ingeblazen zal worden, is nog onbekend. Ook het op Antigua gevestigde Liat is bezig met een doorstart, na de afwikkeling van het faillissement van de operatie die al sinds 2020 liep.