Politie & Justitie Vier aanhoudingen in twee dagen voor rijden onder invloed van alcohol op Bonaire Redactie 12-12-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op woensdag 11 december heeft de politie op verschillende momenten vier bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol. De aanhoudingen vonden plaats na meldingen en controles op verschillende plekken op het eiland.

De eerste aanhouding gebeurde om 01:20 uur op de Kaya Gilberto F. Croes. Een 48-jarige man werd gestopt na verdacht rijgedrag. Tijdens de controle merkten agenten dat de man mogelijk onder invloed was. Ondanks meerdere pogingen lukte het hem niet om een geldige blaastest af te leggen. Hij werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Het resultaat leidde tot een rijverbod van 3 uur. Dit was niet de eerste keer dat de man werd aangehouden voor rijden onder invloed; zijn rijbewijs was eerder al ingevorderd.

Een paar uur later, om ongeveer 02:55 uur, zagen agenten een scooter met drie personen op de Kaya L.D. Gerharts. De bestuurder, een 25-jarige vrouw, reed met twee passagiers, waarvan één zonder helm. Tijdens de controle kreeg de vrouw een waarschuwing voor het vervoeren van drie mensen op een scooter. Ook bleek ze onder invloed van alcohol te zijn. Na een blaastest werd ze aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse, waarna haar een rijverbod van 4 uur werd opgelegd.

Rond 04:00 uur werd de politie opnieuw gealarmeerd voor een aanrijding tussen twee auto’s in het centrumgebied, vlakbij de parkeerplaats. Bij de controle van de bestuurders bleek een 20-jarige vrouw onder invloed van alcohol te zijn. Ook zij werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Haar rijverbod werd vastgesteld op 6 uur. De andere bestuurder, een man, kreeg een bekeuring omdat hij geen geldig verzekeringsbewijs kon tonen.

De laatste aanhouding vond plaats op dinsdag 10 december om 01:20 uur, toen een 19-jarige man op een scooter werd gestopt op de Kaya L.D. Gerharts. De man vertoonde dezelfde tekenen van alcoholgebruik, en na een blaastest bleek hij meer alcohol te hebben gedronken dan toegestaan. Ook hij werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht, waar hem een rijverbod van 2 uur werd opgelegd.

